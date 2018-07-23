Kaygı DVD.si Başka Sinema Seçkisi’yle Satışta

Ceylan Özgün Özçelik’in yazıp yönettiği hafıza ve medya temalı psikolojik gerilim Kaygı’nın DVD.si Bir Film etiketiyle satışa sunuldu. Başka Sinema Özel Seçkisi arasındaki yerini alan Kaygı’nın DVD.sinde filmi yönetmen Ceylan Özgün Özçelik’in ve ses tasarımcısı Fatih Rağbet’in yorumuyla izleme seçeneği de yer alıyor. Özçelik, “Bu filmi, iktidarı, medyayı, kentsel dönüşümü anlatmadan yapmak olmazdı. Bunlar yüzünden sürekli geçmişimizi kuruyor ve yeniden kurguluyoruz.” şeklinde konuşuyor.

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