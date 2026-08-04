Adana Altın Koza’dan Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin’e Onur Ödülü

26 Eylül – 04 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülü sahipleri belli oldu. Bu yıl Onur ödülleri insan ilişkilerini, kimlikleri ve duygusal derinlikleri evrensel bir dille beyazperdeye taşıyan, yaşamını İtalya’da sürdürmekte olan yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek ile tiyatrodan sinemaya ve televizyona uzanan kariyerinde güçlü ve etkileyici performansıyla iz bırakan oyuncu Vahide Perçin’e verilecek. Perçin, sinemadaki ilk adımlarından olan İlk Aşk filmindeki performansıyla 14. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanmıştı.

Basın Bülteni

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Ferzan Özpetek



Vahide Perçin

