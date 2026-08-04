Melissa LaMartinai’nın yönettiği ve Helenmary Ball, Julian Ball, Emily Classen ile John Dimes’ın oynadığı Şeytandan Satılık (For Sale by Exorcist), 07 Ağustos 2026’da TME Films dağıtımıyla Bircan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ülke genelinde hayaletli evleri alıp yenileyerek satan becerikli emlakçı ve sertifikalı şeytan kovucu Susan Price, kendine ait o “sonsuza dek yaşayacağı evi” aramaktadır. Ancak yıllar boyunca evlerinden kovduğu o huzursuz ruhlar kendisine musallat olmak üzere geri döndüğünde, Susan hayallerindeki o yuva ebedi istirahatgâhına dönüşmeden önce bu karanlık güçleri mutlaka defetmek zorunda kalacaktır.

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