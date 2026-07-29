Ayrıntı Yayınları Ağustos Kitapları

Ayrıntı Yayınları, 2026 Ağustos ayında satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Adam Phillips’in Aşırılık Üzerine Beş Kısa Sohbet, Barbara Streidl’in Can Sıkıntısı, David Lodge’un Terapi, adlı kitapları 2026 Ağustos ayında satışa sunulacak. Adam Phillips eserinde, arzularımıza ve korkularımıza dair paradoksları ortaya çıkarmak için edebiyatı, masalları, sanat eserlerini inceliyor. Ve şu sorular üzerine dikkat çekiyor: Yeterlinin gerçekten yeterli olduğunu nasıl anlarız? Aşırıya kaçmanın doğru olduğu zamanlar var mıdır? Aşırılık Üzerine Beş Kısa Sohbet, Phillips’in birbirinden farklı fikirleri aydınlatıcı ve temel unsurlara dönüştürme konusundaki ustaca yeteneğini gösteriyor.

Aşırılık Üzerine Beş Kısa Sohbet



Can Sıkıntısı



Terapi

