Ceza (Yönetmen: Saeed Roustayi)

Saeed Roustayi’nin yönettiği ve Parinaz Izadyar, Payman Maadi, Soha Niasti ile Hassan Pourshirazi’nin oynadığı Ceza (Zan va Bache – Woman and Child), 17 Temmuz 2026’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mahnaz, 40 yaşında, dul bir hemşiredir. Okuldan uzaklaştırılan asi oğlu Aliyar’la baş etmeye çalışmaktadır. Yeni erkek arkadaşı Hamid’le yapılan nişan töreni sırasında aile içindeki gerilim doruğa ulaşır ve bir kaza yaşanır. Bu olayın ardından Mahnaz, ihanet ve kayıpla yüzleşmek zorunda kalacak ve adalet arayışına çıkacaktır. Leyla’nın Kardeşleri’nin yönetmeni Saeed Roustayi’den, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışmış sarsıcı bir aile dramı.

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Aşağıdaki fotoğrafta yönetmen Saeed Roustayi görülüyor.

