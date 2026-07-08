Dehşet Verici Bir Cehennem Toplantısına Hazır mısınız? Kötü Ruh: Cehennem Ateşi, Paribu Cineverse Kanyon’daki Ön Gösterimde İzleyiciyle Buluştu

Paribu Cineverse, sinema dünyasının heyecanla beklediği yapımları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Korku türündeki dikkat çekici yapımlardan biri olan Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn), geçtiğimiz günlerde Paribu Cineverse Kanyon Salonu’nda düzenlenen özel bir etkinlikle ön gösterim yaptı. Davetliler, Paribu Cineverse’ün Kanyon Salonu’nun sunduğu etkileyici atmosferde filmi Türkiye’de ilk kez izleme şansı yakaladılar. Filmin yönetmeni Sebastien Vanicek’in korku dolu bir dille ele aldığı yapım, sinemaseverlere benzersiz bir görsel ve işitsel şölen sunuyor. Filmin gerilim atmosferini iliklerine kadar hisseden izleyiciler, karanlık güçlerin istilâsına en ön sıradan tanıklık ettiler.

Basın Bülteni

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