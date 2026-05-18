Derin Kâbus (Yönetmen: Renny Harlin)

Renny Harlin’in yönettiği ve Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson, Lucy Barrett, Richard Crouchley, Molly Belle Wright, Wenhan Li ile Rosie Simei Zhao’nun oynadığı Derin Kâbus (Deep Water), 12 Haziran 2026’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Los Angeles’tan Şanghay’a gitmekte olan bir yolcu uçağı, Pasifik Okyanusu’nda korkunç bir acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalırlar ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için çok zorlu bir mücadeleye başlarlar.

