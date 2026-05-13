Anne Hathaway ve Dakota Johnson’lı Psikolojik Gerilim Verıty: Gerçeğin Diğer Kıyısı’ndan İlk Afiş Yayınlandı, Film TME Fılms Dağıtımıyla 02 Ekim’de Sinemalarda

Colleen Hoover’ın satış rekorları kıran romanı Verity, beyazperdeye taşındı. Fragmanıyla yoğun ilgi gören Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı’ndan ilk afiş de yayınlandı. Başrollerini Anne Hathaway ve Dakota Johnson’ın paylaştığı film, 02 Ekim’de TME Films dağıtımıyla sinemalarda yerini alacak. Maddi zorluklarla mücadele eden yazar Lowen Ashleigh, geçirdiği kaza sonrası yazı yazamaz hale gelen ünlü yazar Verity Crawford’un yarım kalan serisini tamamlamak üzere işe alınır. Bu iş için ailenin gözlerden uzak malikanesine taşınan Lowen, araştırmaları sırasında Verity’nin kaleminden çıkmış, kimsenin okumaması gereken çok ürkütücü otobiyografik notlar keşfeder.

