Bulutsuzluk Özlemi’nin 40 Yıllık Geçmişini Anlatan Yaşamaya Mecbursun Belgeseli İstanbul Film Festivali’ndeki Prömiyeri Ardından İzleyiciyle Buluşmaya Devam Ediyor

Türkçe rock müziğin köklü gruplarından Bulutsuzluk Özlemi’nin 40 yıllık tarihi, Yaşamaya Mecbursun belgeseliyle izleyiciyle buluşuyor. Yaşamaya Mecbursun belgeselinin İstanbul Film Festivali’ndeki prömiyerinin biletleri günler öncesinden tükendi. Gösterim yoğun katılımla gerçekleşti. 17 Nisan’da gerçekleşen prömiyerin ardından düzenlenen soru – cevap bölümünde bir çok isim yer aldı. Prömiyer ardından gerçekleşen soru – cevap söyleşisinde Teoman, Murat Meriç, Bedri Baykam, İzzet Öz, Murat Cem Orhan, Aptulika, İhsan Apça ve grubun eski üyeleri Demirhan Baylan, Utku Ünal, Sunay Özgür, Serdar Öztop, Mert Alkaya grubu yalnız bırakmadı.

