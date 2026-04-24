Clayface Filminden İlk Afiş ve Fragman Yayınlandı

Gotham City’nin en ikonik kötü karakterlerinden biri olan Clayface’in dehşet verici hikâyesi beyazperdeye taşınıyor. DC Studios’un korku – gerilim türündeki ilk sinema filmi olma özelliği taşıyan Clayface’den ilk afiş ve fragman yayınlandı. Film, 23 Ekim 2026 Cuma günü TME Films dağıtımıyla, yalnızca sinemalarda seyirciyle buluşacak. James Watkins’in yönetmenliğini üstlendiği film, yükselen bir Hollywood yıldızından intikam dolu bir canavara dönüşen bir adamın dehşet verici hikâyesini anlatıyor. Genç ve hırslı bir aktör olan Matt Hagen, Hollywood’un zirvesine tırmanırken yaşadığı trajik olaylar sonrası kendini geri dönülemez bir fiziksel ve ruhsal değişimin içinde bulur.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.