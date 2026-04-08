İsimsiz Eserler Mezarlığı, Uluslararası Festival Yolculuğunun Ardından İstanbul’da

Yönetmen Melik Kuru’nun ilk uzun metrajlı kurmaca filmi İsimsiz Eserler Mezarlığı, 45. İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye’de ilk kez sinemaseverlerle buluşacak. Dünya prömiyerini 26. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yaptıktan sonra Slamdance Film Festivali’nde Kuzey Amerika prömiyerini gerçekleştiren film, Balkan prömiyerini ise geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Sofya Uluslararası Film Festivali kapsamında yapmıştı. 45. İstanbul Film Festivali’nin Yeni Bakışlar bölümünde “Seyfi Teoman Ödülü” için yarışacak İsimsiz Eserler Mezarlığı, Türkiye’deki ilk gösterimini, 11 Nisan 2026 akşamı Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda yapacak.

