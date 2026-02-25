Emin Alper’in Berlin’de Gümüş Ayı Ödülü Kazanan Filmi Kurtuluş 06 Mart’ta Vizyonda

Dünya prömiyerini yaptığı 76. Berlin Film Festivali’den Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan Emin Alper’in yeni filmi Kurtuluş 06 Mart Cuma günü vizyona girmeye hazırlanıyor. İzleyiciyle buluşmasına sayılı günler kala filmin vizyon afişi yayınlandı. Filmin afişinde Arda Aktaş’ın imzası var. Emin Alper’in beşinci uzun metrajlı filminin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman yer alıyor. Berlin Film Festivali’ndeki gösterimlerinde seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan filmin Türkiye’deki vizyonunun ardından, farklı ülkelerde de gösterime girmesi planlanıyor.

Basın Bülteni

