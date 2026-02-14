Pera Film’den 08 Mart Seçkisi: Kuralların Dışında | Outside the Rules

Pera Film, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan programı Kuralların Dışında’yı sunuyor. Programın fiziksel gösterimleri kapsamında, 1960’lı yıllarda sinemada içerik ve biçim normlarını tersyüz eden iki öncü feminist film izleyiciyle buluşuyor. Bunlardan ilki, Çek Yeni Dalga klasiği olan Papatyalar (Sedmikrasky), diğeri ise Almanya’nın ilk feminist filmi olarak bilinen Dokuz Canlı Kedi (The Cat Has Nine Lives). Programın çevrimiçi ayağı ise Ceylan Özgün Özçelik imzalı, Ankebût, 13+ Cadı Üçlemesi ve 15+ Cadı Üçlemesi aracılığıyla bu itirazları bugünün ruh hâllerine; daha içsel, daha yoğun, daha tekinsiz özel bir zemine taşıyor.

13+ Cadı Üçlemesi

15+ Cadı Üçlemesi



Ankebut



Dokuz Canlı Kedi (Neun Leben Hat Die Katze –

The Cat Has Nine Lives)



Papatyalar (Sedmikrasky)

