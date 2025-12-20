Çatlı Filmi: Bir Dönemin Anatomisi, Bir Ailenin Hafızası

Türkiye tarihinin en çok tartışılan isimlerinden Abdullah Çatlı’nın hayatının kritik bir dönemini merkezine alan Çatlı filminin basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, filmin yaratıcı ekibi, oyuncuları ve Abdullah Çatlı’nın ailesinin katılımıyla, İstanbul Kemer Film Platoları’nda süren çekimler sırasında sette yapıldı. Yönetmenliğini Deniz Enyüksek’in, proje danışmanlığını ise Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı filmin başrolünde, Çatlı karakterini eski futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe perdeye getiriyor.

