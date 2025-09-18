İthaki Yayınları 25 Eylül Kitapları

İthaki Yayınları, 25 Eylül’de satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Fikret Topallı’nın Seri Katiller: Tarihin En Korkunç Suçluları ve Richard Powers’ın Hayranlık adlı kitapları 25 Eylül’de satışa sunulacak. Ed Gein’in insan derisinden yaptığı korkunç nesnelerden Ted Bundy’nin sahte gülüşüne, Jeffrey Dahmer’ın dehşet verici takıntılarından Richard Ramirez’in şeytani karanlığına kadar, tarihin en ürkütücü seri katilleri Seri Katiller: Tarihin En Korkunç Suçluları’nın sayfalarında bir araya geliyor. Anlatılan cinayetler, yalnızca vahşetin sınırlarını değil, düzenin içinde sessizce büyüyen karanlığı da açığa çıkarıyor. Her bölüm, insan doğasının gaddarlığını anlatıyor.