İthaki Yayınları 11 Eylül Kitapları

İthaki Yayınları, 11 Eylül’de satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Amina Dameroji’nin Bırakın Size Katılayım ve Polat Özlüoğlu’nun Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar adlı kitapları 11 Eylül’de satışa sunulacak. Cezayir asıllı Fransız yazar ve şair Amina Damerdji, Küba Devrimi’ne katılan şairler üzerine akademik çalışmalarının ardından, ilk romanı Bırakın Size Katılayım’da devrimin kadınlarından Haydée Santamaria’nın hikâyesinden esinle bir kadın devrimcinin arzularını ve çabalarını anlatıyor. Cezayir İç Savaşı hakkındaki kitabı,Transfuge Dergisi tarafından yayınlanan ve yılın en iyi Fransızca romanı seçilen Damerdji, sancılı konulara modern yaklaşımıyla dikkat çekiyor.