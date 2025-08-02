9. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin “Çıta Yüksek Film Kısa” mottolu Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması bu yıl 9. kez düzenleniyor. Yarışmanın bu seneki teması “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı”. Büyük ödülün 100 bin, ikincilik ödülünün 75 bin, üçüncülük ödülünün 50 bin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nün 100 bin, Halkın Favorisi Ödülü’nün 50 bin olduğu, jürisinde önemli isimlerin yer aldığı yarışma başvuruları devam ediyor. Yeşilay’ın yapay zekâ ile ürettiği bir video ile duyurusunu yaptığı yarışmanın son başvuru tarihi 12 Ekim. Yeşilay, 9 yıldır sanatın gücünü gençlerin bakış açısıyla buluşturarak bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekiyor.