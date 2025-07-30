Tersine Dünya: Daha Çılgın Cuma

Bu kez şiirle bağdaşan bir film var gösterime giren: “Daha Çılgın Cuma”. “Freaky Friday” adlı romanın bu üçüncü (belki dördüncü, esinlenmeleri de sayarsanız, dört yüzüncü) yeniden çevrimi. Melih Cevdet Anday, sanki bu filmi anlatmış “Bayılırım Şu Dünyanın Düzenine” şiirinde… Belki de “Çılgın Cuma” o şiir üzerinden yazılmıştır.

Bayılırım şu düzenli dünyaya

Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi gündüzü sırayla

Ağaçların kökü içerde

Dalların başı yukarda

İnsanların aklı başında

Beş parmak yerli yerinde

Baş, işaret, orta, yüzük ve serçe

Diyelim ki kalksa da serçe, orta parmağa doğru yürüse

Ne haddine

Yahut akasyanın biri başını toprağa daldırdığı gibi bir gezintiye çıksa

Merhaba kestane merhaba çam

Esselamünaleyküm ve aleykümselam

Kimsin nesin nerelisin derken

Laf açılır mı bizim akasyanın kökünden

Bir uğultudur başlar rüzgarda

Kökü dışarda, Kökü dışarda

Bayılırım şu düzenli dünyaya

Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi, gündüzü sırayla

Ağaçların kökü içerde

Dalların başı yukarda

İnsanların aklı başında

Altta ölüler

Üstte diriler

Gel keyfim gel”

Şiiri okuyunca, filmin ne denli keyifli, ne denli mizah yüklü ve en az bir o kadar da mesaj yüklü olduğunu fark edeceksiniz. Bir film, birkaç kez tekrar çevrilirse, birbirini takip ettirilirse, öyküsü hâlâ sevimli bulunuyor ve beğeniliyorsa, gerçekten güzeldir ve etkileyicidir. Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan’ın başrollerini paylaştığı 2003 yapımı film, o kadar çok beğenildi ki, 2025 yılında (yirmi yıl sonra) yeniden çekildi. Nisha Ganadra’nın çektiği bu versiyonda Tess Colaman’ın kızı Anna Coleman da “bekâr” annedir ve lise öğrencisi bir kızı vardır Harper Colamen (Julia Butters). Her lise öğrencisi gibi başına buyruk, söz dinlemeyen biridir. Sınıf arkadaşı Lily Reyes (Sophia Hammons) ile sadece birbirleriyle değil, ailelerinin okula çağırılmasına yol açacak kavgaya tutuşurlar. Harper’in annesi Anna okulda, Lily’nin babası Eric Reyes (Manny Jacinto) ile karşılaşır. Evet, bildiniz! İlk bakışta aşk!

Kızlar bu aşka itiraz ederler. Her ne yaparlarsa yapsınlar anne babalarını geri çeviremezler. Bir falcının öngörüsüyle hayatları değişir. Zaten film de orada başlar. Sonrası ise tam da Melih Cevdet’in dizelerindeki gibi…

İyi senaryo, iyi yönetim, iyi oyunculuk, dozunda mizah, kararında mesaj. Keyfini çıkarın.

08 Ağustos’tan başlayarak gösterimde…

(06 Ağustos 2025)

Korkut Akın

korkutakin@gmail.com