Kıbrıs Harekâtının 51. Yılında Sinemalarda: Ayşe Tatile Çıktı

Sinema tarihimize iz bırakmaya hazırlanan Ayşe Tatile Çıktı filminin çekimleri başladı. Film, 1957 – 1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesinin hikâyelerini beyazperdeye taşıyor. Çekimlerine, başlanan filmin yapımcılığını Coşkun Özer üstlenirken, yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Başrollerinde Emre Bey ve Almila Ada’nın oynadığı film, 1957’de Lefkoşa’da yaşayan idealist bir öğretmen olan Ali’nin hikâyesine odaklanıyor. Barışçıl hayaller kuran Ali, yaşanan saldırıların ardından, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın gizli mücadelesine katılır. Bir yanda aşkı Aysel, diğer yanda vatanı için verdiği savaş vardır.

Basın Bülteni

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