İKSV Alt Kat ve 44. İstanbul Film Festivali’nin Düzenlediği Gençler İçin Stop – Motion Animasyon Atölyesi Filmleri Yayında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ve kültür – sanat etkinliklerine erişim ile katılım olanaklarını artırmayı amaçlayan İKSV Alt Kat, İstanbul Film Festivali iş birliği ve İKSV 2025 Festivalleri, Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla, 14 – 19 yaş arası gençlere yönelik bir stop – motion animasyon atölyesi gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerin katıldığı atölyeler Haziran ayında tamamlandı ve sona erdi. Her döneminde katılımcıların şehirde kendi yön bulma deneyimlerini araştırdıkları program kapsamında altı ayrı çalışma gerçekleştirildi. Atölyenin yürütücülüğünü ise yönetmen Gökalp Gönen üstlendi.

Gökalp Gönen



Mehmet Kurtuluş



Merve Dizdar

