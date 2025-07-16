Sony Future Filmmaker Awards 2026 Başvuruları Başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sony Future Filmmaker Awards, sinemanın geleceğini şekillendiren yetenekli yönetmenleri ödüllendirmeye devam ediyor. Uluslararası kısa film programı, dünyanın dört bir yanından yükselen yeni yetenekleri küresel sinema topluluğunun bir parçası hâline getiriyor. Finale kalan yönetmenler, 08 – 11 Haziran 2026 tarihleri arasında Los Angeles’taki Sony Pictures Studios’ta düzenlenecek özel bir endüstri programına iştirak etmek üzere davet ediliyor.

Basın Bülteni

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