Zafer Bayramı’na Özel, 29 Ağustos’ta Yeniden Sinemalarda: Son Osmanlı: Yandım Ali

Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere’nin başrolünü paylaştığı Son Osmanlı: Yandım Ali, 29 Ağustos’ta sinemalarda yeniden gösterime giriyor. İstanbul’un işgal altında olduğu karanlık yıllarda, iki insanın anlatıldığı bu yapımda tarihi karakterler başroldeler: Biri, “Geldikleri gibi giderler” diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri ise sevgilisini kaçırıp Viyana’ya gitme planları yapan, donanmadan terhis olmuş Yandım Ali’dir. Bu iki insanın yolları bir gün kesiştiğinde, Yandım Ali için hayat, planladığından çok daha farklı bir evrilecektir. Artık memleketin kurtuluşundan ümidi kesmiş bir külhanbeyi değil, bu kurtuluş için mücadele eden vatansever bir savaşçı olmuştur.

Basın Bülteni

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