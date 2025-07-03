James Gunn, Superman efsanesini bugünün dünyasına taşıyor ve sinemaseverleri aksiyon, mizah ve duyguyla örülmüş bambaşka bir hikâyeye davet ediyor. Superman, 11 Temmuz’da TME Films dağıtımıyla beyazperdedeki yerini alıyor. Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) ve The Suicide Squad: İntihar Timi (The Suicide Squad) ile süper kahraman sinemasına damga vuran James Gunn’ın efsanenin en büyüğünü ele aldığı Superman filminden yeni bir fragman yayınlandı. Clark Kent / Superman karakterine David Corenswet’in hayat verdiği filmde Lois Lane rolünde Rachel Brosnahan, Lex Luthor rolünde ise Nicholas Hoult’ı izleyeceğiz.
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