Ben İyi Biri Olmadan Önce Filmi Özel Gösterimle İzleyiciyle Buluşuyor

Oyun yazarı, şair, tiyatro ve sinema oyuncusu Şerafettin Kaya’nın yazıp yönettiği Ben İyi Biri Olmadan Önce filmi, 05 Temmuz 2025 Cumartesi günü Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapılacak özel gösterimle izleyiciyle buluşuyor. Uluslararası Paris Play Film Festivali’nde En İyi Sinema Filmi ödülüne layık görülen Ben İyi Biri Olmadan Önce filmi dünya genelinde birçok festivalde özel gösterimlerle izleyicinin beğenisini kazandı. Şimdi ise Türkiye’de ilk kez büyük perdede seyirciyle buluşuyor. Balat sokaklarında geçen ve zaman zaman gerçeklik ile içsel hesaplaşmalar arasında gidip gelen hikâye, seyirciyi sıradan bir film deneyiminin ötesine taşıyor.

Basın Bülteni

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