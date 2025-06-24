Güller Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Oscar ödüllü Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch, dışarıdan kusursuz görünen bir evliliğin çatırdayışını gözler önüne seren Güller filminde başrollerde buluşuyor. Jay Roach’un yönettiği bu modern evlilik komedisi, 29 Ağustos’ta sinemalarda olacak. Ivy ve Theo, başarılı kariyerleri, mutlu evlilikleri ve harika çocuklarıyla ideal bir hayat sürüyor gibi görünmektedirler. Ancak Theo’nun kariyeri düşüşe geçerken, Ivy’nin kendi hedefleri yükselişe geçince, bu kusursuz görüntünün altında büyük bir fırtına patlak veriyor. Kusursuz görünen çiftin çatırdayan ilişkisinde gizli rekabetler, bastırılmış öfkeler ve komik olduğu kadar keskin çatışmalar gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.