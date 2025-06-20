Kamil Çetin’in yönettiği ve Durul Bazan, Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun ile Gizem Arıkan’ın oynadığı Düğün Evi, 11 Temmuz 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Poll Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Faruk, Gülizar’ı sevmekte fakat Gülizar’ın ailesi Faruk ile evlenmesine müsaade etmemektedir. Hatta Gülizar’ın babası Kamuran “ABD Başkanını getirseniz bile kızımı vermem.” der. O sırada ABD’de Trump seçimleri kaybetmiş ve ortadan kaybolmuştur. Muhtar Hıdır, Trump’a benzeyen birini Trump rolüne sokar. Trump’ı ağırlama, muhtarlık yarışı, kız isteme ajanlık işleri derken, hepsi birbirinin içinde, olay komediye dönüşür.