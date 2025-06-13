Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit Sinema Filminde Buluşuyor

Son dönemin başarılı projelerinde senarist ve oyuncu olarak yer alan Feyyaz Yiğit, usta oyuncu Haluk Bilginer ile sinema filminde buluşmaya hazırlanıyor. Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan filmin çekimleri cast çalışmalarının tamamlanmasının ardından Temmuz ayında başlayacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal yer alıyor. NuLook Production imzasıyla 14 Kasım’da izleyiciyle buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek.

Basın Bülteni

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