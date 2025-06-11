Elio’nun Galaksiler Arası Macerasına Aslı Enver de Katılıyor

Türkiye’nin sevilen oyuncularından Aslı Enver, ilk film seslendirme deneyimini Disney ve Pixar’ın merakla beklenen animasyonu Elio ile gerçekleştiriyor. Enver, filmde baş karakter Elio’nun halası Olga Solis’e sesiyle hayat veriyor. Elio, 20 Haziran 2025 Cuma günü sinemalarda izleyici karşısına çıkacak. Film, uzaylılara hayran olan 11 yaşındaki Elio’nun, galaksiler arası zeki yaşam formlarının buluştuğu Ortakevren’de Dünya’nın lideri sanılmasıyla başlayan macerasını konu alıyor. Elio, bu yolculukta beklenmedik dostluklar kurarak galaksiler arası bir krizi çözmeye çalışıyor. Aslı Enver’in sesiyle hayat bulacak Olga Solis, Elio’nun Dünya’daki en önemli destekçilerinden biri.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.