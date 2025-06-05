Türk Korku Sinemasının Sevilen Serisi Siccîn’in Yeni Filmi Siccîn 8, Ön Gösterimini Paribu Cineverse Cevahir’de Gerçekleştirdi

Yönetmen koltuğunda diğer filmlerde olduğu gibi yine Alper Mestçi’nin oturduğu Siccin 8, 06 Haziran 2025 Cuma günü sinemasever izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyon öncesi filmin oyuncu kadrosundan Fatih Gülnar, Melike Balçık, Gönül Ürer ve yönetmen Alper Mestçi’nin de katılımıyla Paribu Cineverse Cevahir Sineması’nda gerçekleşen ön gösterim, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siccin 8, ailesiyle birlikte annesi Gönül’ün evinde yaşayan Fatih’i merkezine alıyor.

Basın Bülteni

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