Alper Mestçi’nin yönettiği ve Fatih Gülnar, Melike Balçık, Gönül Ürer ile Hatice İrkin’in oynadığı Siccîn 8, 06 Haziran 2025’de TME Films dağıtımıyla Muhteşem Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ailesiyle birlikte annesi Gönül’ün evinde yaşayan Fatih, karısı Berna’nın ısrarıyla annesini huzurevine yerleştirir. Ancak bu karar, evin içindeki dengeleri geri dönülmez bir şekilde bozar. Sessizlikle gelen karanlık, her köşeyi sinsice sarar. Paranormal olaylar korkutucu bir hızla artarken, Fatih’in vicdanı da ağır bir bedel ödemeye başlar. Annesini geri getirme kararı ise her şeyi değiştirecektir. Çünkü eve dönen, artık onun annesi değildir.