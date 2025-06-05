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Aşkın Yüzü Filminin Genç Oyuncuları Özel Gösterimde Buluştu

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TAFF Pictures ve Sky Films ortak yapımı olan, senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı ve yönetmenliğini Emre Erdoğdu’nun üstlendiği Aşkın Yüzü, 06 Haziran’da sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Vizyon öncesinde gerçekleşen özel gösterimde genç oyuncular filmi ilk kez birlikte izledi. Gösterim öncesi Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran, Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik ve Furkan Rıza Demirel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Etkinlikte Helin Kandemir için doğum günü kutlaması da yapıldı.

Furkan Rıza Demirel – Işıknaz Özedgü –
Helin Kandemir – Onur Seyit Yaran

Furkan Rıza Demirel – Işıknaz Özedgü –
Helin Kandemir – Onur Seyit Yaran – Dursun Ali Tetik

Furkan Rıza Demirel – Işıknaz Özedgü –
Helin Kandemir – Onur Seyit Yaran – Dursun Ali Tetik

Furkan Rıza Demirel – Işıknaz Özedgü –
Helin Kandemir – Onur Seyit Yaran – Dursun Ali Tetik

Helin Kandemir

Helin Kandemir – Onur Seyit Yaran

Helin Kandemir – Onur Seyit Yaran

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