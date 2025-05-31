David Midell’in yönettiği ve Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene ile Abigail Cowen’in oynadığı Son Ritüel (The Ritual), 30 Mayıs 2025’de CJ ENM dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarıldı.

Son Ritüel (The Ritual), zor bir görevle karşı karşıya olan iki rahibin hikâyesini konu ediniyor. Birbirine zıt zorluklarla mücadele eden iki rahip ortak bir görevle karşı karşıyadır. Farklılıklarına rağmen, karanlık bir gücün ele geçirdiği genç bir kadına yardım etmek için birlikte çalışmak zorundadırlar. Birlikte yalnızca kadının hayatının değil, aynı zamanda kendi ruhsal kurtuluşlarının da tehlikede olduğu bir dizi tehlikeli şeytan çıkarma ayinine girişirler.