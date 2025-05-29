Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali İlk Gününü Geride Bıraktı

Uçan Süpürge Vakfı’nın düzenlediği 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen film gösterimleri, paneller ve söyleşiler ile dolu yoğun bir ilk günü geride bıraktı. Film gösterimlerinin yanı sıra “Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayelerini Anlatıyor” başlıklı panel gerçekleştirildi. Filmleri Cannes dahil birçok uluslararası festivalde büyük ödüller kazanan başarılı yapımcı Zeynep Atakan’ın moderatörlüğünde oyuncular Bennu Yıldırımlar, Burcu Kara, Lale Mansur ve Şenay Gürler, oyuncu – yönetmen Ece Dizdar. yönetmenler Biket İlhan, Eylem Kaftan ve Ümran Safter ile cast direktörü Harika Uygur, benzersiz hikâyelerini izleyicilerle paylaştı.

Basın Bülteni

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