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Uçan Süpürge Ankara’ya İniyor

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28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali açılış töreni 27 Mayıs Salı günü saat 20:00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi Salonu’nda yapılıyor. Törende Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü ve Genç Cadı Ödülü ile sunulacak, sinemadan kaybettiklerimiz anılacak, festival programı tanıtılacak. Bu özel gecede, Onur Ödülü Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülü Harika Uygur, Bennu Yıldırımlar ve Başak Emre’ye, Genç Cadı Ödülü ise Mina Demirtaş’a verilecek. Açılış gecesinde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadın Sanatçıları’nın ve SesVerSus A Capella Grubu’nun özgün yorumları konuklara özel bir atmosfer sunacak.

Etimesgut Panel

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