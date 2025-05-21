Dreamworks Animation’dan Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2 Filminin Ana Afişi ve Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Ana afişi ve yeni fragmanı paylaşılan, DreamWorks Animation’ın Kim Demiş Kötüyüz Diye? filminin yeni bölümünde, suçlu hayvanlar çetesi üyeleri, yeni ve iyi insanlara dönüşmeye çalışırken, güven bulmakta zorlanıyorlar. Tümüyle kadınlardan oluşan bir suçlu çetesi tarafından “son bir iş” yapmaya zorlanarak emekliliklerinden çıkarılıyorlar. Aaron Blabey’in New York Times çok satanlar listesinde yer alan kitap serisinden uyarlanan filmde, ilk filmin yıldız kadrosu yeniden bir araya geliyor. Eski rollerine dönen isimler arasında Marc Maron, Sam Rockwell, Craig Robinson ve Anthony Ramos yer alıyor.

Basın Bülteni

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