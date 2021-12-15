Pierre Perifel’in yönettiği ve Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson ile Anthony Ramos’un oynadığı Kim Demiş Kötüyüz Diye? (The Bad Guys), 22 Nisan 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Suçlu hayvanlardan oluşan usta bir haydut çetesi, bugüne kadarki en zorlu dolandırıcılıklarını yapmak üzeredir: Örnek vatandaş olacaklardır. Daha önce hiçbir beş arkadaş, bu kötüler kadar kötü bir şöhrete sahip olmamıştır. Atik yankesici Bay Kurt, görmüş geçirmiş kasa hırsızı Bay Yılan, sakin kılık değiştirme ustası Bay Köpek Balığı, çabuk sinirlenen güçlü Bay Piranha ve sivri dilli uzman hacker Bayan Tarantula, nam-ı diğer Sekizbuçuk.