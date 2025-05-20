Rihanna’nın Yeni Şarkısı Friend Of Mine’ı İçeren Şirinler Filmi’nin Türkçe Dublajlı ve Alt Yazılı Yeni Fragmanı ve Ana Afiş Yayınlandı

Türkçe Dublajlı ve Alt Yazılı yeni fragmanı ve ana afişi yayınlanan Şirinler Filmi’nde Şirin Baba kötü büyücüler tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, Şirine Şirinleri onu kurtarmak için gerçek dünyaya bir göreve götürür. Şirinler evreni kurtarmak için kaderlerini neyin belirlediğini keşfetmelidir. Şirinler Filmi, Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Kurt Russell, John Goodman ve Xolo Mariduena’nın da bulunduğu yıldızlarla dolu güzel bir seslendirme kadrosuna sahip.

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