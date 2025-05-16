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Urla’da Lezzet ve Sinema Buluşuyor

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Bu yıl ilk kez hayata geçirilecek Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, birbirinden değerli filmlerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Festival kapsamında Digesting Sustainability, Feyza’nın Mutfağı, En El Camino De Esmirna, Giovanni’s Smyrna, IGCAT Food 2024 Tanıtım Filmleri, Catalonia Tanıtım Filmleri, Mutfak (La Cocina), Sideways ve Umami filmleri buluşacak. Ayrıca bağımsız sinemacıların kendi filmlerini sergileyebileceği bir sergi ve gösterim etkinliği olan Açık Perde etkinliği düzenlenecek. 3 gün boyunca etkinliğe katılan filmlerin gösterimi yapılacak; ziyaretçiler, gastronomi ve sinemanın önde gelen isimleriyle birlikte özel filmleri izleme fırsatı bulacak.

Feyza’nın Mutfağı
Giovanni’s Smyrna
Mutfak

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