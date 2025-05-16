Urla’da Lezzet ve Sinema Buluşuyor

Bu yıl ilk kez hayata geçirilecek Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, birbirinden değerli filmlerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Festival kapsamında Digesting Sustainability, Feyza’nın Mutfağı, En El Camino De Esmirna, Giovanni’s Smyrna, IGCAT Food 2024 Tanıtım Filmleri, Catalonia Tanıtım Filmleri, Mutfak (La Cocina), Sideways ve Umami filmleri buluşacak. Ayrıca bağımsız sinemacıların kendi filmlerini sergileyebileceği bir sergi ve gösterim etkinliği olan Açık Perde etkinliği düzenlenecek. 3 gün boyunca etkinliğe katılan filmlerin gösterimi yapılacak; ziyaretçiler, gastronomi ve sinemanın önde gelen isimleriyle birlikte özel filmleri izleme fırsatı bulacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Feyza’nın Mutfağı

Giovanni’s Smyrna

Mutfak