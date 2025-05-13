Gülizar, 16 Mayıs’ta Sinemalarda

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT ve Kosova Sinematografi Merkezi’nin destekleriyle hayata geçirilen, Belkıs Bayrak’ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Gülizar, dünya festivallerinde dikkat çeken gösterimlerin ardından 16 Mayıs 2025 Cuma günü gösterime girecek ve Türkiye’deki sinemaseverlerle buluşacak. Gülizar filmi, Anadolu kasabasından Kosova’ya doğru büyük hayallerle yola çıkan Gülizar’ın hayatına odaklanıyor. Umutla başlayan ancak karşılaştığı zorluklarla yön değiştiren bu yolculuk izleyiciye bir kadının güçlenerek yeniden ayağa kalkma mücadelesini aktarıyor.

Basın Bülteni

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