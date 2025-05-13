Engelsiz Filmler Festivali 2025’in Odağında 21. Yüzyıl Var

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 23 – 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Goethe – Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak. Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olarak takip edilebileceği festival, görme, işitme ve ortopedik engeli olanların ihtiyaçlarına cevap veren, erişilebilir bir festival olarak on üç yıldır sinemaseverler tarafından ilgi ile karşılanıyor. Engelsiz Filmler Festivali 2025, Bir Çağ Yangını başlığı altında 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya genelinde yaşanan krizlere ve toplumsal olaylara film gösterimleri, söyleşiler ve farklı, özel bir fotoğraf sergisiyle mercek tutmayı hedefliyor.

Basın Bülteni

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Ah Vah’çılık ve Doğrusal Olmayan Savaş

(Oh Dear’ism II & Non-Linear War)



Hiper Normalleşme (Hyper Normalisation)



Körfez (The Gulf)

Nocturama: Paris Yanıyor (Nocturama)



Yok Olmadan Önce (Before We Vanish)

