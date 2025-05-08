Büyük Heyecanla Beklenen Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Filminin Imax Afişi Paylaşıldı

Büyük beğeni toplayan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin üçlemesinin arkasındaki yaratıcı görüş sahibi Dean DeBlois’ten, sevilen seriyi başlatan filmin çarpıcı bir yeniden uyarlaması geliyor. IMAX afişi paylaşılan filmde Vikingler ve ejderhaların nesiller boyu amansız düşmanlar olduğu Berk adasında Hıçkıdık farklı bir duruş sergiliyor. Vast Şefi Stoick’in göz ardı edilen oğlu Hıçkıdık, korkulan bir Gecenin Öfkesi Ejderhası olan Dişsiz ile arkadaş olduğunda yüzyıllardır süregelen geleneklere meydan okur. Aralarındaki alışılmadık bağ, ejderhaların gerçek doğasını ortaya çıkararak Viking toplumunun temellerine tümden karşı gelir.

Basın Bülteni

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