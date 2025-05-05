İstanbul’da 20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Açılışı Yapıldı

İstanbul’da bu sene 20. kez düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 02 Mayıs’ta Atlas Sineması’nda açılışını yaptı. Açılış gecesinde seyirciler fuaye alanındaki standda katalog ve broşürleri inceledikten sonra 20. yıla özel hazırlanan kitaptan da edindi. Hatıra pankartı önünde fotoğraflar çektirildi. Hatıra fotobloku ve İFF sloganlarını içeren dövizlerle fotoğraf çektirenler de kendi sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı. Konuklarla fuaye alanında röportajlar yapıldı.

Basın Bülteni

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