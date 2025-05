Joshua Oppenheimer’ın takipçilerini şaşırtan yeni çalışması ‘Son / The End’, Nobel ödüllü Amerikalı şair T. S. Eliot’un 1943 yılında yayımlanan ünlü ‘Dört Kuartet’inden bir alıntı ile açılıyor. ‘Evler sulara gömüldü / The houses are all gone under the sea, Dansçıların tümü tümü tepenin altına göçtüler / The dancers are all gone under the hill’ ‘Öldürme Eylemi / The Act of Killing’ (2012) ve ardından gelen bizde de gösterilmiş ‘Sessizliğin Bakışı / The … Devamı…»