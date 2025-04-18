Joshua Oppenheimer’in yönettiği ve Tilda Swinton, George MacKay, Moses Ingram ile Bronagh Gallagher’in oynadığı Son (The End), 25 Nisan 2025’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sığınakta dünyaya gelen bir genç, 20 yıllık hayatında dış dünyayı sadece dinlediği hikâyelerden bilmektedir. Günlerini, eski bir enerji kralı olan babasıyla şüpheli bir kitap üzerinde çalışarak geçirirken, annesi duvarlarını süsleyen birçok paha biçilmez resim ve sanat eserinin bakımıyla uğraşır. Onların sıradan yaşamı, dışarıdan bir kadın sığınmak için kapılarına geldiğinde tamamen başka bir hal alır.