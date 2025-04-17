Türk korku sinemasının en çok izlenen serilerinden Siccin, sekizinci filmiyle geliyor. Alper Mestçi’nin yazıp yönettiği Siccin 8, TME Films dağıtımıyla 06 Haziran’da sinemalarda. Ailesiyle birlikte annesi Gönül’ün evinde yaşayan Fatih, karısı Berna’nın ısrarıyla annesini huzurevine yerleştirir. Ancak bu karar, evdeki dengeleri tamamen bozar. Sessizlikle gelen karanlık, her köşeyi sinsice sarar. Paranormal olaylar hızla artarken, Fatih’in vicdanı da ağır bir bedel ödemeye başlar. Annesini geri getirme kararı her şeyi değiştirecektir. Çünkü eve dönen, artık annesi değildir. Filmin başrollerinde Fatih Gülnar, Melike Balçık, Gönül Ürer, Hatice İrkin ve Masal Aksel yer alıyor.

Basın Bülteni

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