Ryan Coogler İmzalı Korku Filmi Günahkârlar, IMAX Ön Gösterimini Paribu Cineverse İstinye Park’ta Gerçekleştirdi

Black Panther ve Creed filmleriyle ün kazanan yönetmen ve senarist Ryan Coogler’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği Günahkârlar (Sinners) filmi için Paribu Cineverse İstinye Park’ta vizyon öncesi IMAX ön gösterimi düzenlendi. Michael B. Jordan’ın başrolde oynadığı korku filmi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Film, 1930’ların Louisiana’sında, Smoke ve ikiz kardeşinin başından geçenleri konu ediniyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakıp hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için memleketlerine geri dönen ikiz kardeşler için başlarda her şey yolundadır, ta ki kendilerini takip eden uğursuz bir şeyle karşılaşana kadar.

Basın Bülteni

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