Ryan Coogler ve Michael B. Jordan’dan Blues’un Karanlığında Doğaüstü Bir Korku Masalı Günahkârlar Cuma Günü Vizyonda

Black Panther ve Creed ile iz bırakan Ryan Coogler, bu kez korku türünde izleyicinin karşısına çıkıyor. Michael B. Jordan’ın oynadığı Günahkârlar, ikiz kardeşlerin karşılaştıkları karanlıkla yüzleşmelerini konu alıyor. 1930’ların Jim Crow dönemindeki Mississippi’de geçen film, blues müziğin tınıları, dini baskılar ve bastırılmış arzular arasında geçen bir mücadeleyi anlatıyor. Michael B. Jordan, suç dünyasından uzaklaşıp memleketine dönmekte olan Smoke ve Stack adında iki kardeşe hayat veriyor. Eski bir değirmeni bir Blues meyhanesine çevirmeye çalışan ikiz kardeşlerin bu yeniden doğuş çabası, görünmeyen güçlerin ve geçmişin hayaletleriyle hesaplaşmaya dönüşüyor.

Basın Bülteni

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