Kayıp Dünya, Dublaj Seçeneğiyle 25 Nisan’da Sinemalarda

25 Nisan’da gösterime girecek olan, Paul W. S. Anderson’ın yönettiği Kayıp Dünya’nın (In the Lost Lands) senaryosu Game of Thrones’un yazarı George R. R. Martin’e ait. Dünyaca ünlü bu iki ismin yer aldığı projede başrolleri Milla Jovovich ve Dave Bautista paylaşıyor. Kayıp Dünya (In the Lost Lands), Jovovich’i Monster Hunter ve Resident Evil’dan sonra yönetmen Anderson’la yeniden bir araya getirecek. Fantastik bir maceranın bu muhteşem ekiple projelendirilmesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Sinema eleştirmenleri 2025’te tamamlanacak filmin Resident Evil’daki gibi küresel bir başarıya imza atacağı konusuna dikkat çekiyorlar.

