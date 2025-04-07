Paul W. S. Anderson’un yönettiği ve Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover ile Amara Okereke’nin oynadığı Kayıp Dünya (In the Lost Lands), 25 Nisan 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Şekil değiştirme yeteneğini arayan bir kraliçe tarafından tutulmuş olan büyücü Gray’in, bu emri yerine getirmek için mutlaka Kayıp Topraklar’ın vahşi doğasına girmek zorundadır. Büyücü Gray, Gezgin Boyce ile birlikte sıra dışı, aksiyon ve macera dolu fantastik bir serüven için yola çıkacaklardır. Ancak bu büyük macera boyunca hiç de hesap etmedikleri çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmak zorundadırlar.