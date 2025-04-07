Dünya Turizm Oscar’ı Golden Apple, Tarsus’un Oldu

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tarsus, turizm alanındaki başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (FUET) tarafından verilen ve turizm alanında büyük prestije sahip olan Golden Apple (Altın Elma) Ödülü, bu yıl Tarsus’a layık görüldü. Tarsus Belediye başkanı Ali Boltaç, ödül töreninde yaptığı açıklamada, “Altın Elma Ödülü, Tarsus’un turizmdeki potansiyelini daha da güçlendirecek ve hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda FIJET ve TYGD’nin çalışmaları, ülkemiz turizmi başta olmak üzere Tarsus’a da kıymetli bir değer katacak.” dedi.

Ali Boltaç (Tarsus Belediye Başkanı)



Ali Boltaç – Gürkan Boztepe (Türkiye Turizm Yazarları

ve Gazetecileri Derneği Başkanı) – Hüseyin Kurtoğulları

(FİJET Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi)



Nermin



Gürkan Boztepe



Oğuz Özyaral (Prof. Dr.) – Hüseyin Kurtoğulları – Gürkan Boztepe – Ali Boltaç – Delal Atamdede (FİJET Dünya Başkan Yardımcısı)

